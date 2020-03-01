企業排球聯賽 台灣電力男女排雙制霸

（中央社記者龍柏安台北1日電）第15季企業排球聯賽挑戰賽，今天進行最終回賽事，台灣電力男、女排雙雙以2連勝扳倒對手，聯袂包攬例行賽與挑戰賽冠軍，也是隊史第6度通包男、女雙冠。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，今年企業排球聯賽挑戰賽，首度採取閉門方式進行，每隊僅限15名家屬親友入場，不過加油熱情不減，除有大鼓助威，加油棒、歡呼聲一樣不少。

台電男排今天以25比21、27比25，25比15、直落三，同時也以2連勝轟垮長力男排，除完成挑戰賽6連霸，同時也是隊史的第10冠。

台電全場僅在第2局曾陷入落後，男排執行教練李鎮鰻賽後坦言，第2局球隊在接發球上出了點問題，當時他只告訴球員：「不要去管輸幾顆，只要氣氛打出來就好。」球員也夠爭氣，最後成功扭轉頹勢，最後也順利拿下冠軍。

成功完成6連霸、隊史第10冠，李鎮鰻把功勞都給了球員，「球員辛苦了，一整個球季都在比賽、準備，有些球員身上還有傷勢，也是帶著傷在比賽。」他並透露，陣中王牌副攻手、「台灣戰神」王明浚比賽結束後將高掛球鞋退休，讓他非常不捨，「他真的是一名非常優秀的球員。」

至於稍早舉行的台電女排，則先以25比15、25比21、21比25、25比16，扳倒極速超跑，完成挑戰賽4連霸，同時也拿下隊史第8座冠軍，這也是台電男、女排隊史第6度同時包攬冠軍。（編輯：張雅淨）1090301