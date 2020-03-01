排球生涯最終戰完美落幕 王明浚自嘲沒落淚體質

（中央社記者龍柏安台北1日電）企業排球聯賽6連霸、集齊隊史第10冠，這原應是台電男排執行教練李鎮鰻最開心的一天，卻也是最心痛的一天，因為效力13年的「台灣戰神」王明浚，奪冠後就要褪下戰袍退休。

第15季企業排球聯賽挑戰賽，今天在輔仁大學中美堂進行冠軍系列賽第2戰，台電男排以3比0橫掃長力男排，完成2連勝，賽後王明浚也宣布將高掛球鞋，邁入人生下一個階段。

剛滿32歲的王明浚，排球生涯超過20年，賽前他也想過在比賽結束剎那，自己會不會淚崩，結果賽後他就像打完一場比賽一樣平靜，他笑說：「可能我沒有落淚的體質吧。」

3年前王明浚左膝十字韌帶斷裂，他只用了1年就重新回到場上，他坦言，當時他和隊友相約一起打國家隊，也想再替母隊台電再拿冠軍，只可惜想打國家隊的心願卻沒能成真。

王明浚承認，他的排球生涯20多年來，唯一的遺憾就是沒能入選雅加達巨港亞運國手，那年台灣男排勇奪銅牌，寫下20年來亞運隊史最佳成績，他失落地說：「可惜我沒能參與。」

左腳傷勢的陰影，加上老婆剛懷孕，王明浚認為是該褪下戰袍，邁向人生下一個階段，為了排球，他甚至沒和老婆度蜜月。談到未來退休後的生活，他說：「我想多陪陪家人，畢竟我冷落他們太久了。」

台電男排執行教練李鎮鰻坦言，一整季下來，還是老將王明浚的表現最穩定，而談到愛將即將退休，他承認：「我很心痛。」問他為何不勸留，他無奈地說：「我不想勉強球員。」

王明浚承認，要離開待了超過20年的球場，心中難免不捨，但他很清楚：「這是個過程，所有球員都會面臨這一天。」

今天他帶領自己的母隊，在企排冠軍賽如願寫下6連霸，他也說：「受傷前，我就曾說過，只要再拿1次冠軍就圓滿了，現在已經圓滿了。」（編輯：張雅淨）1090301