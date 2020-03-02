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陳志杰木棒聯賽拿MVP 重點放在國手選拔賽

最新更新：2020/03/02 22:16
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰2日晚間點燃戰火，平鎮高中派出高二投手陳志杰掛帥先發，7.1局好投成功壓制穀保家商，率隊奪冠，也獲頒MVP。中央社記者謝靜雯攝　109年3月2日
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰2日晚間點燃戰火，平鎮高中派出高二投手陳志杰掛帥先發，7.1局好投成功壓制穀保家商，率隊奪冠，也獲頒MVP。中央社記者謝靜雯攝　109年3月2日

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）平鎮高中高二投手陳志杰，今天高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰扛先發，7.1局失1分壓制穀保家商，率隊拿勝、獲頒MVP；陳志杰收下紀念球，表示這只是過程，重要是之後的國手選拔賽。

陳志杰高一投球極速就可以達150公里，潛力備受關注，近期減重有成，找回好的投球機制，木棒聯賽越投越順手。今天木棒聯賽冠軍戰陳志杰扛先發，對上新北青棒強權穀保家商，總計用94球投7.1局，僅被敲出4支安打，投出4次三振、失掉1分責失分，拿下冠軍戰勝投，也獲選大會最有價值球員。

陳志杰此次木棒聯賽維持不錯投球狀態，他表示，雖然對穀保打者不算熟悉，但今天扛先發沒有想太多，控球都有到位，投球策略是把球壓低、讓打者打不好出局，努力完成教練團交代的任務。

先發好投幫助球隊拿下隊史木棒聯賽第3冠，隊長黃兆維將比賽最後一顆球留給陳志杰，陳志杰表示，會留下來當紀念，過去在小盃賽也有拿過最有價值球員（MVP），今天比賽勝利只是一個過程，重點是後面國手選拔賽，希望可以有好表現。（編輯：謝雅竹）1090302

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