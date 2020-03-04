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推出雙洋投登板壓制 桃猿熱身賽擊退悍將

最新更新：2020/03/04 22:34

（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒今天在斗六棒球場的比賽，由富邦悍將交手樂天桃猿隊，雖然此戰桃猿打線派出二軍陣容為主，不過在雙洋投卡本特、霸能壓制，及打線發揮下，以9比3擊退悍將。

桃猿隊這場打線主要以二軍陣容應戰，不過1局下就展開攻勢，一壘有人時廖健富敲出三壘安打，帶有1分打點，之後陽耀勳再補上安打，桃猿取得2比0領先。

悍將3局上靠著王詩聰轟出陽春全壘打，追回1分；不過4局下桃猿的郭永維安打後盜上二壘，馮健庭敲出安打，再添1分；5局下梁家榮擊出高飛犧牲打，桃猿取得4比1領先。

6局上悍將的張正偉、王正棠接連敲出三壘安打，范國宸再擊出1打點滾地球，悍將追到3比4僅剩1分落後。

不過7局下桃猿滿壘時，林知譽擊出高飛犧牲打；8局下林澤彬敲出帶有2分打點的二壘安打，之後紀品宏敲1打點二壘安打，張閔勛再擊出1打點滾地球，這局得到4分，終場桃猿就以9比3擊退悍將。

桃猿這場推出新洋投卡本特先發，投4局被敲3支安打，沒有出現保送，僅失1分；第2任投手霸能中繼2局，被敲3支安打，送出3次三振，失2分；之後依序推出林逸翔、吳丞哲、陳禹勳各投1局，都未失分。

悍將先發投手游霆崴則是投3局，被敲3支安打，失2分，送出3次三振。悍將第6任投手張竣龍僅投0.1局，就被敲2支安打、出現2次保送，失4分。（編輯：黃世雅）1090304

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