大專聯賽南華奪關鍵勝 教頭蔡仲南不滿意表現

（中央社記者楊啟芳台北11日電）大專棒球聯賽複賽南華大學今天以2比1擊退美和科大，複賽首戰奪勝，搶下關鍵3分積分，但南華總教練蔡仲南給球員表現打了0分，希望球員在未來比賽能夠改善打擊和守備缺失。

此役南華大學前5局只有敲出3支安打，僅靠著戴焙麟在3局下擊出高飛犧牲打攻下1分，打擊無法串連，使球隊陷入苦戰。7局下陳紹恩安打上壘，隨後推進上三壘，趁著投手暴投跑回致勝分。

南華守備也出狀況，出現2次失誤，3局上的失誤給了美和科大得分機會。談到球隊表現，教頭蔡仲南給了全隊0分，他說：「攻擊太想出力，導致打擊型態跑掉，守備部分，傳球和接球也都沒有做好，雖然贏球但很多地方沒做好。」

南華9局上一度面臨滿壘危機，最後李子強頂住壓力，守下勝利。此戰先發尤明勝投6.1局被打6支安打，失1分，投出1次三振、1次保送。蔡仲南表示，還好投手群壓制力還不錯，並點名李子強和尤明勝是目前球隊倚賴的投手，也是球隊前3號先發。

上個學年度南華大學首度闖進大專棒球聯賽4強，以第4名寫下隊史最佳成績，但本學年度因有6名球員投入職棒，讓整體戰力備受考驗。如今複賽搶下重要3分積分，目前戰績1勝3敗，還有機會拚進4強，蔡仲南表示，至少還要再拿3勝。（編輯：張雅淨）1090311