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因應武漢肺炎 日本職棒新球季最快擬4/10開幕

最新更新：2020/03/12 18:52
日本職棒新球季開幕受武漢肺炎疫情影響，可能延期至4月10日、17日或24日。圖為北海道札幌巨蛋2月29日舉辦火腿隊對歐力士隊的熱身賽，採無觀眾比賽。（共同社提供）
日本職棒新球季開幕受武漢肺炎疫情影響，可能延期至4月10日、17日或24日。圖為北海道札幌巨蛋2月29日舉辦火腿隊對歐力士隊的熱身賽，採無觀眾比賽。（共同社提供）

（中央社東京12日綜合外電報導）日本職棒新球季開幕受2019冠狀病毒疾病疫情影響延期，日本棒球機構（NPB）今天跟12支球團代表商議新球季日程。其中，開幕日可能選擇週五的4月10日、17日及24日。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，日本職業棒球12支球團9日緊急研商決定，原訂20日正式開幕將延期，這是繼2011年311大地震以來，再度延後開幕。

日本產經體育新聞報導，NPB與12支球團代表在會中商議，新球季例行賽預計打143場比賽，加上高潮系列賽（CS）和日本大賽，預計在11月中結束。原訂11月7日開幕的日本大賽，也將延後到11月21日開幕。

談到如果要在11月中旬前打完季後賽，本球季最晚何時一定要開幕，NPB會長齊藤惇說，計算上來看大約是4月24日。但他也暗示並非一定要選擇週五開幕，CS賽事的舉辦方式也可能有所改變。

NPB和日本職業足球聯賽（J.League）日前共同成立武漢肺炎對策聯絡會議，並設置一個專家小組。

NPB將基於預計19日舉行的政府專家會議見解，然後在23日與J.League舉行第4次武漢肺炎對策聯絡會議，共同聽取專家小組意見。之後，日本職棒12支球團代表將再度開會商議開幕日及球季日程。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1090312

日本職棒新球季開幕受武漢肺炎疫情影響延期，日本棒球機構12日與12支球團代表商議新球季日程。（共同社提供）
日本職棒新球季開幕受武漢肺炎疫情影響延期，日本棒球機構12日與12支球團代表商議新球季日程。（共同社提供）
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