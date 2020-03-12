武漢肺炎疫情肆虐 全球運動賽事迎寒冬

（中央社記者吳協昌台北12日電）武漢肺炎疫情延燒，全球運動聯盟大地震。包括NBA今天宣布暫時停賽、日本職棒延賽和義大利甲級足球聯賽中止，運動迷將度過最寒冷的球季。

NBA因為猶他爵士隊法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在2019冠狀病毒疾病檢驗中呈現陽性，緊急宣布球季暫停，震驚全球籃球迷。事實上，在NBA宣布停賽之後，全球已有眾多運動賽事因武漢肺炎疫情停賽、或延期、或關門打。

義大利因為疫情肆虐，宣布所有運動賽事暫停，包括眾所矚目的義大利甲級足球聯賽。除了義甲之外，西班牙甲級聯賽討論停賽的可能，英國超級足球聯賽的兵工廠隊也因為球員感染武漢肺炎，取消與曼城隊之戰，這是英超第一場因武漢肺炎取消的賽事；德甲則也因為疫情嚴重，拜仁慕尼黑與柏林隊一戰將關門進行。

日本也飽受疫情困擾，J聯盟與原本將於3月20日開打的日本職棒都決定延賽；疫情同樣嚴峻的韓國職棒也延期開打，美國職棒大聯盟雖尚未決定，但也考慮關門與移地開打的可能性，西雅圖水手隊的開幕3連戰就已宣布不開放觀眾進場。

即將進入高潮的NCAA也宣布「三月瘋」將限制進場人員，旗下的長春藤聯盟已取消聯盟錦標賽，幾個強權聯盟如太平洋12校（Pac 12）、大十（Big 10）、大西洋海岸（ACC）等，也都決定關門比賽，避免疫情蔓延。

此外，網球也受到重大影響，有第5大公開賽美譽的印地安泉網賽取消，接下來的邁阿密網賽雖已發聲明會繼續舉辦，但是ATP也表示正在討論是否要取消接下來6週的賽事。

唯一尚未有任何動作的是美國職業高爾夫球巡迴賽（PGA），巡迴賽主席莫納罕（Jay Monahan）指出，PGA密切關注疫情動態，但接下來2週的比賽都將如期舉行；LPGA則在2月與3月初取消了泰國、新加坡與海南公開賽，但接下來年度五大賽之一的全日空錦標賽仍將如期舉行，全日空錦標賽所在的幻象農場（Rancho Mirage）距離印地安泉只有不到10公里的路程。（編輯：張芷瑄）1090312