武漢肺炎／中職延至4/11開幕史上最晚 是否閉門3月底決定

中華職棒12日決議再把開幕戰延到4月11日，為史上最晚開打。中職會長吳志揚（中）表示，因目前賽程已經一定程度的壓縮，所以4月11日將是確定時間，不會有再延的可能，至於是否閉門舉行，3月底會做決定。中央社記者張新偉攝 109年3月12日

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒今天召開防疫諮詢會議，中職會長吳志揚會後表示，由於要避開清明連假危險期，將再度延至4月11日進行開幕戰，史上最晚開打，至於是否閉門，會在3月底做出決定。

受到武漢肺炎疫情影響，中華職棒本來已經將開幕戰從3月14日延至28日，追平2009年最晚開幕紀錄。不過包括體育署、防疫專家都建議延後開打或閉門，加上現在全球大流行，且4月初會遇到清明連假危險高峰期，中職決議再把開幕戰延到4月11日，史上最晚開打。

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吳志揚表示，因為現在賽程已經一定程度的壓縮，所以4月11日將是確定時間，不會有再延後的可能。至於到時要採取閉門、部分開放、或是全部開放，吳志揚說：「要看狀況，依照當時疫情，包括座位設計，還有機會再調整。」最晚3月底會做出決定。

吳志揚也指出，從明天開始加辦的官辦熱身賽，將不開放民眾進入，17日開始的二軍例行賽，也將閉門進行。雖然再度延後開打，不過吳志揚說：「熱身賽不會再加賽，由各個球團自主練習，相約打練習賽。」

由於NBA今天有球員確診，對於若是中職有隊職員確診武漢肺炎，吳志揚說：「中職不是很大的聯盟，任何主要成員確診，幾乎每個球員都會接觸到，那時候可能要做出停賽的決定。」（編輯：吳協昌）1090312

中職會長吳志揚（前右）12日在防疫諮詢會議後表示，原訂於3月28日開打的例行賽，確定將再延至4月11日進行開幕戰，這也是中職史上首次於4月開打。中央社記者張新偉攝 109年3月12日