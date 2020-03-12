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大專聯賽余謙飆10次三振 帶領開南勝高苑科大

最新更新：2020/03/12 20:26
108學年度大專校院棒球聯賽（公開一級）持續展開，開南大學先發投手余謙12日6.2局投球，僅被敲出3支安打，投出10次三振和2次保送，帶領開南以10比1奪勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月12日
108學年度大專校院棒球聯賽（公開一級）持續展開，開南大學先發投手余謙12日6.2局投球，僅被敲出3支安打，投出10次三振和2次保送，帶領開南以10比1奪勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月12日

（中央社記者楊啟芳台北12日電）大專棒球聯賽複賽，開南大學今天由大一菜鳥余謙擔任首戰先發，6.2局送出10次三振，僅失1分，加上打線17支安打火力相挺，終場開南以10比1大勝高苑科大。

開南推出去年U18世界盃MVP余謙先發，6.2局投球中僅被敲出3支安打，投出10次三振和2次保送，摘下勝投。唯一失分出現在2局上，被王帛聖擊出深遠安打失掉1分，這也是高苑科大本場的唯一得分。

余謙7局上解決第2人後，感覺快要抽筋，主動向教練提出換投。談到今天投球，他說：「前面球感沒有抓好，導致浪費太多球數，後來放慢節奏，照自己的步調和配合捕手暗號，後面幾局狀況有回來。」

余謙替自己設下均速150公里高目標，不過本場最快球速149公里，還沒有達到預期。除此之外，他認為，變化球的控制能力也是未來需要加強的部分，今天挨打的都是變化球。

開南複賽首戰打擊狀況佳，首局從林傳龍手中拿下3分，前3局取得5比1領先，6到8局再拿下5分，穩住領先優勢。開南全場擊出多達17支安打，開路先鋒湯家豪揮4支安打、貢獻3分打點表現最佳，徐威程則繳出3安猛打賞，陳建川和莊凱文也都有雙安演出。

開南大學預賽排名B組第2，帶1勝2敗進入複賽，今天擊敗高苑科大後，戰績2勝2敗、6分積分。接下來15日對上南華大學、16日交手文化大學將是爭取進入決賽的關鍵，總教練郭李建夫表示，「要進4強還是很拚，一場一場來」。（編輯：唐聲揚）1090312

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