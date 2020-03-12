與染疫籃球員共用設施 皇馬足球隊遭隔離

（中央社馬德里12日綜合外電報導）皇家馬德里（Real Madrid）足球隊因與傳出武漢肺炎病例的籃球隊共用訓練設施，今天全隊開始接受隔離，而西班牙國內甲、乙級兩大頂級足球聯賽受疫情影響將暫停至少兩週賽事。

皇家馬德里足球隊和籃球隊共用位在瓦爾德貝巴斯（Valdebebas）的皇家馬德里訓練設施（Ciudad Real Madrid）。

籃球隊一名球員被驗出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診後，皇家馬德里證實足球隊正接受隔離，西班牙甲級足球聯賽（La Liga）當局隨後做出停賽決定。

皇家馬德里的一份聲明寫道：「我們籃球一隊的1名球員被驗出冠狀病毒陽性，自此，鑑於兩支隊伍共用皇家馬德里訓練中心設施，因此建議籃球一隊和足球一隊皆須接受隔離。」

「同時，訓練中心設施已關閉，也建議在那工作的所有皇馬人員皆需隔離。」

西班牙足球總會今天與西班牙球員工會（AFE）開會後，決定西甲聯賽將比照義大利甲級聯賽暫停比賽。西班牙兩大頂級聯賽10日決定閉門開踢，如今決定暫停，未來兩星期賽事將推遲進行。（譯者：吳昇鴻/核稿：張佑之）1090312