潘柏宏88球完封美和 大專聯賽高苑科大保生機

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，高苑科大15日與美和科大交手，高苑先發投手潘柏宏（圖）88球完封美和科大，率隊以4比0拿勝，保住晉級生機。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，高苑科大今天與美和科大交手，高苑先發投手潘柏宏88球完封美和科大，打線適時串聯搶分，終場4比0拿勝，美和無緣晉級，高苑保住晉級生機。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，高苑科大與美和科大在台體大棒球場交手，高苑先發投手潘柏宏比賽前半段稍微有狀況，前兩局面對首名打者都先被敲出安打，但力守不失分，比賽後半段越投越穩，3到9局沒再被敲出安打。

潘柏宏用88球完投9局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，完全壓制美和科大打線，幫助球隊搶下關鍵勝利。

高苑科大比賽前3局沒有拿下分數，4局1人出局後，陳鴻翔率先敲出安打，再靠著胡袁振洋二壘打先拿1分，5局2人出局後，接連獲得四壞保送、觸身球保送，葉修毓敲安、攻佔滿壘，胡袁振洋再敲二壘打，一棒送回3分。

胡袁振洋包辦球隊所有得分，單場5打數敲出3支安打，包括2支二壘打，貢獻4分打點，率隊拿下勝利。

高苑總教練陳威成稱讚潘柏宏有強大心理素質，今天先發出賽控球和變化球都有發揮，完全封鎖對手打線，讓球隊接下來的投手調度能更靈活。潘柏宏投出大學生涯第2場完封勝，他表示，比賽前半段不太穩，面對每名打者想辦法搶下第一個好球數，狀態調整回來，也投出信心。

高苑科大帶著預賽對戰1勝2敗晉級複賽，複賽首戰以1比10不敵開南大學，今天擊敗美和科大，目前戰績2勝3敗，接下來與嘉義大學、台北市大交手都是硬戰；美和科大吞下敗戰，賽後戰績1勝5敗、確定無緣晉級。（編輯：管中維）1090315