蔡仲南評南華子弟兵 有職棒潛力但還不成熟

108年中職選秀會，南華大學總教練蔡仲南向味全龍隊總教練葉君璋推薦子弟兵、多人獲青睞，蔡仲南說，今年陣中有潛力挑戰職棒者都還不夠成熟，另外點名投手曾家鋐（圖）大專聯賽表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝 109年3月17日

（中央社記者謝靜雯台中17日電）去年中職選秀會，南華大學棒球隊總教練蔡仲南向葉君璋推薦子弟兵、多人獲味全青睞，他說，今年陣中有潛力挑戰職棒者都還不夠成熟；而大專聯賽表現，投手曾家鋐被點名進步多。

去年中華職棒季中選秀會，味全龍隊一口氣選入6名南華大學的球員，當時味全龍隊總教練葉君璋提到，因為和蔡仲南曾是隊友，選秀會前有詢問蔡仲南建議，多方了解普門中學和南華大學棒球隊的球員。

被問起今年南華大學陣中是否還有好手可以向葉君璋推薦，蔡仲南笑說，有幾個有潛力挑戰職棒的球員，但現在看起來都還不夠成熟，還沒有好到有辦法進職棒、需要時間磨練。

南華大學去年一口氣少了6名主力球員，蔡仲南表示，現階段最重要的是要穩固球隊戰力和隊型，大專聯賽8強複賽賽事已經結束，接下來會持續備戰月底開打的春季聯賽。

蔡仲南點名陣中大四投手曾家鋐此次大專聯賽表現亮眼，有別於過往容易怯場、出賽表現不穩定，控球和球速在大學期間都有很大的進步，目前投球均速約137、138公里，最快球速可以突破140公里。

曾家鋐今天8強複賽與北市大交手，中繼3.1局穩守，率隊以10比4拿勝、為比賽勝投；他自評今天表現還可以，球都有投到捕手要的位置，大學4年進步最多的是心態，心情不再容易受到場上表現有太大的起伏。

挑戰職棒也是曾家鋐的考量之一，他透露常與已經加入職棒的大學隊友聯絡，最常跟味全龍隊的投手郭郁政請教，目前除了直球、滑球和指叉球外，也希望多練變化球球種。

曾家鋐表示，有「指叉球王子」蔡仲南幫忙修正，對指叉球越來越有自信，不像過去球路不會變化、容易暴投，至於畢業後往業餘還是職棒走，教練團的建議，還需要觀察之後春季聯賽的表現。（編輯：張雅淨）1090317