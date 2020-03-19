杜家明滿貫砲轟味全龍 兄弟二軍開季3連勝

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒今天在中信園區進行二軍賽事，上演龍象大戰，雙方互有領先，不過兄弟8局下靠著黃鈞聲的陽春砲、杜家明的滿貫砲攻下大局，終場以12比8奪二軍開季3連勝。

龍隊4局上率先展開攻勢，劉基鴻敲二壘安打後，郭天信再補上安打，帶有1分打點；不過下個半局兄弟也反攻，靠著一壘手朱祥麟守備失誤攻下1分，之後黃鈞聲、黃稚峰都敲出安打，各帶有1分打點，取得3比1領先。

5局上龍隊也有分數進帳，一、三壘有人時，張政禹敲出二壘安打，帶有1分打點，之後投手林丞軒發生暴投，奉送1分，劉基鴻再擊出1打點滾地球，龍隊以4比3取得領先。

不過5局下兄弟的許基宏敲出2分全壘打，連3場比賽開轟，6局下則是陳文杰敲2分砲，兄弟再度以7比4領先。8局上龍隊滿壘時，張政禹敲出安打，帶有2分打點，接著中外野手黃稚峰發生失誤，再跑回2分，龍隊又超前。

兄弟8局下靠著黃鈞聲敲陽春全壘打，扳平戰局，隨後杜家明更是轟出滿貫砲，終場兄弟就以12比8擊退龍隊，二軍開季後奪3連勝。味全龍昨天以5比6不敵兄弟二軍，本季從二軍開始打起，首勝還要再等等。

兄弟二軍今天推出吳蔚驊先發，投4局被敲3支安打，投1次保送、3次三振，失1分，最後一任投手王凱程獲勝投。味全龍隊先發投手郭郁政投3.1局，被敲4支安打，失3分都是非責失，敗投則是投0.1局失4分的林旺億吞下。（編輯：張雅淨）1090319