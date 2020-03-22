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王柏融練習賽開轟 還從松坂大輔手中敲安打

最新更新：2020/03/22 16:06

（中央社記者楊啟芳台北22日電）日本職棒今天日本火腿隊交手西武獅隊的練習賽，王柏融不但從松坂大輔手中敲出安打，更在第6局從平井克典手中轟出陽春砲，春訓首度在對外賽開轟，不過終場火腿以6比9落敗。

王柏融今天先發打第5棒，擔任指定打擊，對決西武先發投手松坂大輔。王柏融2局上從松坂大輔手中敲出右半邊安打，3局上遭到三振，6局上從平井克典手中轟出陽春砲，第7局吞下三振。總計王柏融4打數敲出2支安打，包辦1分打點、2得分。

西武隊1局下就靠著保送，以及山川穗高、外崎修汰的連續安打，攻下2分。火腿隊2局上也展開攻勢，王柏融敲安打後，利用2次保送、觸身球擠回1分，大田泰示、近藤健介也都敲安打，各帶有1分打點，反倒以3比2領先。

不過西武2局下金子侑司、源田壯亮、森友哉、外崎修汰、中村剛也都敲安打，攻下4分大局，再度超前。第4、第6及第7局雙方都各得1分，包含4局下西武隊山川穗高轟出陽春砲，6局上則是火腿隊王柏融開轟，終場西武以9比6擊退火腿。

松坂大輔這場先發主投5局，用84球，被敲出4支安打，送出2次三振，出現4次保送、1次觸身球，失4分。

西武隊的吳念庭此戰在第6局代跑山川穗高，之後守一壘及游擊，7局下擊出游擊方向滾地球出局，總計1打數沒有敲出安打。（編輯：張雅淨）1090322

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