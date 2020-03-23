高杰4安4打點興富發勝 春季聯賽防疫不馬虎

全國成棒甲組春季聯賽23日在花蓮開打，上屆冠軍安永鮮物挑戰2連霸，首戰與台北興富發隊交手，興富發隊高杰4安4打點、何昱德開轟，率隊以12比9拿勝。圖為球場入口配合防疫量測體威。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）全國成棒甲組春季聯賽今天在花蓮開打，上屆冠軍安永鮮物挑戰2連霸，首戰與台北興富發交手，興富發隊打擊發揮，全場敲出18安，高杰4安4打點、何昱德開轟，率隊以12比9拿勝。

109年全國成棒甲組春季聯賽社會組賽事今天在花蓮開打，上屆春季聯賽冠軍安永鮮物（原名崇越隼鷹）首戰與台北興富發隊在花蓮縣立棒球場碰頭，兩隊形成打擊戰。

興富發隊2局就有攻勢，何昱德2分砲開啟攻勢，再靠著保送、接連安打、高飛犧牲打添分，單局攻下4分、取得領先，興富發隊3局再起攻勢，單局4支安打、1次保送，再添3分、拉開領先差距，4局再靠著高杰適時安打，送回球隊第8分。

興富發隊5局再靠著保送、安打、失誤，再拿2分，5局上半打完取得10比0領先。安永鮮物比賽前4局沒有拿下分數，5局靠著接連4支安打追回2分，7局王薪權2分砲、姜建銘陽春砲、追回3分，將比數追至5比10。

安永鮮物8局再追1分，興富發隊9局再添2分保險分，安永鮮物9局下半追分不及、吞下敗仗。興富發隊先發投手林宇祥今天投5局被敲7支安打，投出1次三振，失掉2分責失分，拿下勝投。花蓮縣立棒球場今天表訂另一場比賽由綺麗珊瑚與台南市隊交手，比賽因雨延賽。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，春季聯賽此次不開放觀眾入場，也規定報名參賽的球員，如有配合國家防疫政令需居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間，不得參賽，今天賽事正式開打，各球場入口處也有安排專人量測體溫、酒精消毒。（編輯：張雅淨）1090323