NBA湯斯透露母親染武漢肺炎 籲重視疫情嚴重性

（中央社記者龍柏安台北25日電）美國職籃（NBA）明尼蘇達灰狼隊明星中鋒湯斯，今天在個人社群軟體上PO出影片，除透露自己母親染上武漢肺炎，目前插著呼吸器陷入昏迷，也呼籲大家重視疫情的危險。

湯斯（Karl-Anthony Towns）的母親賈桂琳（Jacqueline Cruz）過去曾是護士，在影片中湯斯透露，上週父母不太舒服，他告訴家人要小心注意，並且要立即就醫，結果父親順利出院，沒想到母親的病情極速惡化。

湯斯的母親在住院期間，始終高燒不退，體溫一直在華氏103度（攝氏39.4度）左右，就算服藥後體溫也沒低於華氏101.9度（攝氏38.8度）。

「她非常不舒服，她肺部的狀況越來越糟，而且咳得很厲害。」湯斯難掩激動地表示，媽媽的身體在他們眼前不斷惡化，他們懷抱希望下一種藥物會有效，只要下一個療程結束病情就會緩解，「但她每天仍持續惡化。」

湯斯透露，某天母親的狀況看似好轉，沒想到病情急轉直下，肺部又出現惡化，如今甚至已經昏迷需戴上呼吸器。

湯斯強調，他會說出自己家人與病魔奮鬥的故事，就是希望能讓更多人留在家裡避免出門，並盼大家提供更多資源幫助正在與病毒對抗的醫護人員。

3月初湯斯就已率先捐出10萬美元（約新台幣305萬元）給梅奧診所（Mayo Clinic），做武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關測試的費用。

「這些疾病是真的，這些疾病不能被輕忽，拜託保護你的家人、你愛的人，你的朋友以及你自己。」湯斯說，這種病是致命的，「我們必須擊敗它，而且這場戰役我們必須贏得勝利。」（編輯：張雅淨）1090325