中職決議閉門開打 新北建議再延後

（中央社台北25日綜合報導）中央流行疫情指揮中心建議室外500人以上集會活動停辦，中華職棒決議閉門開打，並持續與地方政府溝通。新北市政府建議可延後開打，台中盼審慎因應，桃園、台南則尊重聯盟決定。

新北市政府新聞局長蔣志薇告訴中央社記者，中華職棒比賽場地在不同縣市，須由衛生福利部、體育署與中華職棒，整體評估決定。她說，目前疫情仍在延燒中，避免群聚交叉感染，建議延後辦理。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，對於中華職棒球賽的進行，市府會遵守中央流行疫情指揮中心的規定，同時也尊重職棒聯盟的決定。目前傾向以閉門比賽或延賽這兩種方式進行，由於比賽場地涉及不同縣市，最後仍待聯盟與各縣市溝通後決定。

台中市政府運動局長李昱叡表示，中職已來訊拜訪運動局，將討論防疫相關事項，運動局會依照中央與台中市府相關的防疫規範，提供給中職參考辦理，另外也注意到中職日前公告，將採「閉門打」方式，比賽前都會完成相關防疫檢查。

李昱叡說，比賽期間場內沒有球迷，僅有球員、球賽人員與裁判，將疫情風險降到最低，屆時會當面提醒中職聯盟，當前防疫優先，球員和賽事工作人員的健康和職涯最重要，大家都同意要將風險降到最低，一定要審慎思考與因應。

台南市長黃偉哲則表示，此事尊重中華職棒聯盟的決定。（編輯：謝雅竹）1090325