因武漢肺炎停賽 MLB球員年資不受影響

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）體育電視頻道ESPN的記者巴桑（Jeff Passan）報導，指美國職棒大聯盟MLB的聯盟和球員工會針對因武漢肺炎停賽的相關問題討論，並達成協議。

根據巴桑的報導，MLB有權縮短接下來兩次選秀會的回合數，國際球員的簽約時間也延到2022年。

即便今年沒有任何比賽，球員據報也能獲得2020年整年的年資，這意味著包括貝茲（Mookie Betts）、史卓曼（Marcus Stroman）和其他數十名球員，不論今年何時恢復比賽，都將如期在冬季成為自由球員。

仲裁案件考慮到今年的比賽可能減少，將會以球員過去的數據為基準，推算他們2020年的數據。

根據巴桑的報導，球團老闆有權將2020年選秀縮減到5輪，2021年選秀則可減少到20輪。去年的選秀進行了40輪。

今天稍早，ESPN報導指出，MLB計畫要將原訂6月10日到12日的選秀，延後至少1個月。簽約金的支付據報也會延遲到2021年到2022年支付。

根據報導，2020年的國際球員簽約日期最晚可延到2021年1月，2021-2022球季的國際球員簽約日可能延到2022年。

今天原本是大聯盟30支球隊的開幕戰日，但春訓在12日喊停，根據當時宣布的聲明，賽季將至少延後兩週。16日MLB又宣布，球季即刻起暫停。

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）昨天告訴ESPN世界體育中心（SportsCenter）主持人范裴特（Scott Van Pelt），對於比賽何時開打、縮水球季可能會變成什麼樣子，不排除任何方案。

曼佛瑞德說：「我唯一確定的是，棒球會再回來。」

「當能安全的比賽了，我們就會再回來，我們的球迷會再回來，我們的球員會再回來。我們將是這個國家從這個特定大流行中復甦、復原的一份子。」（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1090327