BWF宣布凍結世界排名 戴資穎球后週數縮水

世界羽球聯合會31日宣布，啟動凍結世界排名的措施，並連帶取消24日公布的世界排名，這項新措施也讓台灣世界球后戴資穎的累積球后週數不增反減。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）

（中央社記者龍柏安台北31日電）世界羽球聯合會（BWF）今天宣布，啟動凍結世界排名的措施，並連帶取消24日公布的世界排名，這項新措施也讓台灣世界球后戴資穎的累積球后週數不增反減，停留在148週。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，近期所有BWF旗下賽事全部喊停，BWF上週也曾透露，為求公平起見，考慮凍結世界排名。

而今天傍晚BWF原將公布最新世界排名，戴資穎原將迎來生涯累積球后週數達150週的里程碑，沒想到竟是宣布凍結排名的新措施。

全英羽球公開賽是BWF近期最後一場賽事，且直至4月底所有比賽也全部暫停，因此BWF今天宣布，世界排名僅結算至全英結束，從3月17日（第12週）起凍結世界排名。

小戴全英女單登頂後，不但在4年內3度奪冠，且在3月17日重返世界球后寶座，而BWF上週仍有公布世界排名，當時小戴累積球后週數已推進至149週，不過今天宣布新措施後，官網已取消上週排名，也讓小戴在位週數縮水成148週。

在BWF的新聞稿中，也提到因為武漢肺炎疫情影響，目前仍很難預測下一場國際賽何時可以舉行，甚至不排除5、6月的比賽也會繼續暫停。

值得一提的是，目前包括國際男、女職業網球協會及國際桌球總會（ITTF），都已宣布凍結世界排名，而ITTF也在日前公告，直至6月底為止所有國際賽都全暫停舉行。（編輯：張雅淨）1090331