台啤穩居下半季龍頭 蔣淯安獲選單週最佳球員

超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒上週拿下2連勝，包括與桃園璞園建築關鍵一役，搶下勝利，穩居龍頭寶座，而台啤隊長蔣淯安（右）表現亮眼，再度獲選單週最佳球員。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年4月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒上週拿下2連勝，包括與桃園璞園建築關鍵一役，搶下勝利，穩居龍頭寶座，而隊長蔣淯安表現維持高檔，再度獲選為單週最佳球員。

台啤在3月底吞下2連敗後，4月首週賽事迅速回神，接連扳倒台灣銀行、璞園，收下2連勝，戰績持續領先，與排名第2的璞園勝差拉開至2場。

擔任台啤隊長的蔣淯安，憑藉著靈活的傳球技術和敏銳的比賽觀察能力，加上與隊友們的默契，有效串連球隊，在上週繳出場均11.5分、3抄截、2.5助攻、2籃板的成績，獲選為第11週單週最佳球員。

值得注意的是，5日面對僅有「單洋將」應戰的璞園，蔣淯安更是火力全開，貢獻全隊最多的23分，外加4籃板、4助攻、4抄截，幫助球隊力退爭冠勁敵。

蔣淯安本季曾獲選第9週最佳球員，也曾包辦3月最佳球員的獎項，他表示，很開心能夠再度獲選，除了將功勞歸功於教練及隊友們外，也期待可以與球隊攜手邁向總冠軍。

SBL下半季最後一週例行賽將自9日起登場，台啤以11勝2敗暫居下半季第一，魔術數字亮起「M2」，最快於9日封王。

若台啤包辦上、下半季冠軍，將由全年勝率第二、三名先進行年度挑戰賽，勝者再與台啤爭奪總冠軍。（編輯：陳政偉）1090407