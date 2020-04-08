春季聯賽台啤扣倒中華醫大 林瑞祥5局飆10三振

（中央社記者楊啟芳台北8日電）春季棒球聯賽今天台灣啤酒（國立體育大學）交手中華醫大的比賽，台啤出現串連攻勢，加上對方出現5次失誤，提前7局以10比0奪勝，先發投手林瑞祥5局無失分，飆10次三振。

台啤1局下就靠著對手單局3次失誤，以及蘇暐棖敲帶有2分打點的二壘安打，攻下4分；4局下台啤打了9個人次，陳毅、陳家鴻、莊韋恩都敲安打，加上劉家誠、高聖恩的高飛犧牲打，再度攻下4分；第6、7局各得1分，終場台啤提前在7局以10比0奪勝。

台啤先發投手林瑞祥主投5局，僅被敲出3支安打，出現3次保送，飆出10次三振，沒有失分，奪下勝投；接替投球的連懿中繼2局，被敲3支安打，送出2次三振，無失分。

高苑科大與長榮大學的賽事也比分懸殊，高苑科大1局上就打了13個人次，出現8支安打、2次保送，其中第3棒王帛聖單局敲出2支安打，一共攻下9分，奠定勝基。

第4局高苑攻下2分、第5局得1分，終場就以12比0提前在7局奪勝。此戰高苑第8棒楊秉毓4打數敲出3支安打，包辦4分打點，表現最為突出。

高苑科大先發投手張建耀主投5局，被敲4支安打，沒有出現保送，送出6次三振，無失分，奪下勝投；之後陳宇耀、林鈞哲各投1局，都沒有失分，順利守成。（編輯：張雅淨）1090408