SBL璞園再輸台銀 台啤下半季封王聽牌

（中央社記者龍柏安台北9日電）桃園璞園建築洋將賈西亞今天持續禁賽，台灣銀行沒有浪費大好機會，靠著雙洋將逞威，終場85比77擊敗璞園，並推了台灣啤酒一把，只要稍晚台啤再贏就將在下半季封王。

第17季SBL超級籃球聯賽，今天兩場比賽也堪稱是「王座決定戰」，只要首戰璞園輸球，且稍晚台啤擊敗高雄九太科技，台啤就將成為SBL改制成上、下半季後，首支包攬上、下半季冠軍的球隊。

璞園洋將賈西亞（Charles Garcia）日前和裕隆納智捷洋將布拉（Sim Bhullar）爆發衝突，事後兩人雙雙被判禁賽2場，而今天是他禁賽刑期的最後一場，璞園少了這名攻守全能的好手，從首節就一路挨打。

前3節打完，台銀取得67比53領先，不過璞園最後一節奮力追趕失分，靠著施顏宗比賽結束前1分10秒的快攻上籃，將差距追到只差5分。

接下來台銀後衛吳祐任底線拋投造成犯規，兩罰俱中後再把領先擴大，回頭璞園傳球又發生失誤，只能透過犯規凍結時間，無奈台銀老將張博勝兩罰中1，提前宣告璞園反撲無望。

台銀洋將瓊斯（Matt Jones）今天攻下最高的29分，老將張博勝也拿下16分，台銀贏球後，也保住晉級挑戰賽的一線生機，只要最後2場比賽都贏，將可擠下裕隆，和璞園攜手晉級挑戰賽，進而爭取總冠軍賽門票。

張博勝賽後坦言，運氣多多少少都站在台銀這邊，因為包括今、明兩天的對手，陣中都只有1名洋將，不過他強調：「天助也要自助，我們是會依照教練的設定，努力去打。」（編輯：方沛清）1090409