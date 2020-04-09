台啤登SBL下半季王座 提前晉級總冠軍賽

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣啤酒今天靠著首節27比15攻勢亮麗開局，加上最後如願守成，終場78比69擊敗高雄九太科技，成功登上SBL下半季龍頭，並提前預約一席總冠軍賽入場券。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在新莊皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行王座決定戰，下半季封王魔術數字只剩2的台啤，天助也自助，稍早首役的追兵桃園璞園建築先輸給台灣銀行，接下來台啤再勝九太，成功完成包攬上、下半季冠軍的霸業。

由於本季SBL賽制改變，仿照中華職棒分成上、下半季，若上下半季同由一支球隊封王，將可直接晉級總冠軍賽，迎戰由挑戰賽出線的隊伍。

比賽結束後，台啤球員興奮地圍在場中央歡呼，並拍照留念。台啤總教練周俊三受訪時坦言，能夠拿下下半季冠軍很開心，並誇讚本季新加入的射手黃鎮是最佳第六人，為球隊補上外圍火力，而隊長蔣淯安更是帶領一票年輕好手不斷成長。

台啤上半季繳出11勝5負戰績，下半季還沒打完，戰績已來到12勝2負，狀態似乎比上半季更好，蔣淯安坦言，其實無論球隊還是他，都依照教練的思維，一場一場做準備，因此心態上不會鬆懈。

如今確定提前晉級總冠軍賽，小安說，「當然很開心，接下來是全新挑戰，好好準備總冠軍賽，那才是我們的目標。」（編輯：戴光育）1090409

第17季超級籃球聯賽（SBL）例行賽，台灣啤酒9日對戰高雄九太科技，終場台啤以78比69順利擊敗對手，拿下SBL下半季冠軍，全隊開心合影。中央社記者王騰毅攝 109年4月9日

第17季超級籃球聯賽（SBL）例行賽，台灣啤酒9日晚間以78比69擊退高雄九太，下半季封王，也成為SBL改制成上、下半季後，首支包攬上、下半季冠軍的球隊。中央社記者王騰毅攝 109年4月9日

第17季超級籃球聯賽（SBL）下半季例行賽，台灣啤酒9日晚間對戰高雄九太，台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）（持球者）切入禁區上籃取分，終場台啤擊退九太奪勝，也確認下半季封王。中央社記者王騰毅攝 109年4月9日