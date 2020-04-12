英國傳奇賽車手莫斯病逝 享耆壽90歲

（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國傳奇賽車手莫斯（Stirling Moss）的妻子蘇西（Susie Moss）今天宣布，莫斯已病逝，享耆壽90歲。英國媒體報導，莫斯的死因與胸腔感染有關。

蘇西告訴英國聯合社（Press Association）：「再跑一圈都嫌太多。他（莫斯）已闔上了眼睛。」

雖然莫斯從未得過一級方程式（Formula One，簡稱F1）世界冠軍，但他拿過4次亞軍和3次季軍。

英國媒體報導，莫斯的死因與他胸腔遭感染有關。2016年12月，莫斯在新加坡胸腔遭感染，兩年後便宣告淡出公開活動。

目前尚無跡象顯示，莫斯的死與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）有關。

莫斯1948年展開他總計14年的賽車手職涯，期間他參加過529場賽事，贏得212場賽事冠軍，包含義大利千里大賽車（Mille Miglia）公路賽。莫斯曾在千里大賽車賽事刷新賽道最速紀錄。

在F1系列賽事中，莫斯曾贏過16次「大獎賽」冠軍。他於1955年英國利物浦（Liverpool）舉行的大獎賽中，拿下生涯首座大獎賽冠軍，成為第一位在這項賽事奪冠的英國人。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090412