TOTO盃少棒桃園晉4強 台東北市爭門票

（中央社記者謝靜雯台北13日電）TOTO盃少棒賽A組勝部賽事，桃園市隊今天與台北市隊交手，桃園市隊打線發揮，全場敲17安，張以承開轟，終場以14比2、5局拿勝，晉級4強；台東縣隊明天將與台北市隊爭4強門票。

109年TOTO盃全國少棒錦標賽為小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽國內選拔賽，比賽採雙敗淘汰制，今天A組勝部冠軍戰，由桃園市隊與台北市隊交手。

台北市隊首局先馳得點，桃園市隊火力發揮，1局下半張以承3分砲，幫助球隊打起氣勢，再靠著保送、安打、高飛犧牲打拿下團隊第4分，桃園市2局再起攻勢，單局8安、1保送，一口氣打了13人次，攻下8分，奠定勝基。

桃園市隊4棒張以承單場3打數敲出2支安打都是長打，包括1發3分砲、1支三壘打，貢獻5分打點，打擊手感最火燙；桃園市隊順利拿下比賽勝利，晉級4強。

A組敗部賽事，台東縣隊今天與花蓮縣隊交手，台東縣隊先發投手羅佑旌，開賽首局稍微不穩，接連被敲安打，2人出局後被敲出3分砲掉分，但即時回穩，比賽後半段越投越穩，沒有再多掉分數。

台東縣隊首局下半追分，靠著接連4安、1保送，一口氣追回3分、扳平比數，2局杜翊澤三壘打送回超前分，林顗勳開轟，單局攻下4分，拉開領先差距。

台東縣隊4局再起攻勢，靠著單局6安、1保送，包括黃哲恩的3分砲，攻下6分，順利以13比3、5局拿下比賽勝利；台東縣隊敗部續命，明天將與台北市隊爭4強門票。（編輯：管中維）1090413