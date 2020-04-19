成晉表現落差不夠自信 曾豪駒盼別怕失敗

中職樂天桃猿隊外野手成晉生涯首度開季一軍出發，但目前4戰打完，打擊率1成76，與熱身賽表現有落差，他坦言，對於攻擊策略不夠自信。圖為成晉4月18日出賽畫面。中央社記者張新偉攝 109年4月19日

（中央社記者謝靜雯桃園19日電）中職樂天桃猿隊外野手成晉，首度開季一軍出發，但目前4戰打完，打擊率1成76，與熱身賽表現有落差，成晉坦言對於攻擊策略不夠自信，總教練曾豪駒則希望成晉不要怕失敗。

桃猿隊21歲外野手成晉，春訓調整狀況佳，季前一軍官辦熱身賽總計10場出賽，33打數敲出12支安打，打擊率3成64、表現不錯，生涯首度開季一軍出發。成晉開季首場出賽15日就開轟，為個人中職生涯首轟，目前4場比賽打完，雖然有2轟，但總計17打數僅敲3安、打擊率1成76，打擊數據不算理想。

成晉表示，正式例行賽和春訓表現有落差，主因是攻擊策略，春訓熱身賽時對自己的攻擊策略有信心，但正式例行賽出賽，想法太多、有點猶豫，影響自信心，反而會追打壞球。

成晉目前出賽多打2棒、9棒，他表示，棒次多少會有影響心態，但無論9棒或2棒，都是需要扮演助攻的角色、想辦法上壘或推進，會持續調整心態。

曾豪駒談起成晉表現的落差，提到年輕人可能比較在乎結果，例行賽輸贏的壓力比熱身賽大，幾次攻擊結果不理想，可能就會影響到信心，曾豪駒也提到希望成晉不要怕失敗，大膽去面對，從中累積經驗，才能藉此機會慢慢成長。（編輯：管中維）1090419