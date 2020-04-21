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謝國城盃青少棒台東2連勝 桃園敗部續命

最新更新：2020/04/21 19:40

（中央社記者謝靜雯台北21日電）謝國城盃青少棒賽預賽，台東縣隊今天與台南市隊交手，台東縣隊比賽後半段追分，王聖恩5局敲出超前安，率隊以6比5拿勝；桃園市隊敗部與花蓮縣隊交手，以9比1拿勝續命。

109年謝國城全國青少棒錦標賽為LLB世界少棒聯盟次青少棒賽國內選拔賽，比賽採雙敗淘汰賽制，台東縣隊今天A組勝部與台南市隊交手。

比賽3局打完台東縣隊3比2領先，4局靠著保送、短打推進、失誤，跑回團隊第4分，台南市隊下半局追分，抓準台東縣隊投手出狀況，靠著觸身球保送、四壞保送、林崇義二壘打，先追1分，再靠著野手選擇、滾地球添分，單局攻下3分，5比4超前比數。

台東縣隊5局再起攻勢，古恩吉二壘打開啟攻勢，黃宇耀安打送回追平分，王聖恩關鍵安打，幫助球隊超前比分，順利拿下比賽勝利。

桃園市隊此次賽會首戰不敵台東縣隊、落入敗部，今天在A組敗部賽事與花蓮縣隊交手，桃園市隊攻勢集中在比賽前半段。

桃園市隊全場敲出14支安打，首局拿下2分，2局靠著單局3安3保送，一口氣攻下5分，3、6局各添1分，順利拿下比賽勝利；花蓮縣隊輸球被淘汰，桃園市隊敗部續命，明天將與彰化縣隊交手。（編輯：管中維）1090421

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