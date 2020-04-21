呂政儒擦亮射手金字招牌 率裕隆勝台啤

第17季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍系列賽賽程21日晚間在新北市晧宇國際亞洲區籃球培訓中心開打，裕隆納智捷本土一哥呂政儒（前中藍衣）強勢開局，助隊終場以88比83擊敗台啤，呂政儒更是全場狂飆32分。中央社記者林俊耀攝 109年4月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）裕隆納智捷前鋒呂政儒今天再次擦亮SBL第一射手的金字招牌，他全場飆進8顆3分球，飆出單場最高的32分，率隊以88以83轟垮台灣啤酒，在SBL總冠軍賽以1比1扯平。

第17季SBL超級籃球聯賽總冠軍賽今天在新莊晧宇國際亞洲區籃球培訓中心點燃戰火，包辦上、下半季冠軍的聯盟頭號種子台啤，提前帶著1勝優勢開打，不料今天無法壓制裕隆猛烈的外線火力。

「男模」呂政儒火力全開，3分球累積12投8中，外帶6罰中4，轟下最高的32分，談到自己首戰好表現，他酷酷地說：「我被賦予的就是這個（射手）功能，為的就是現在。」

裕隆首戰擊敗台啤後，不僅將戰局扳平，也避免陷入0比2落後劣勢，呂政儒強調，這是一場一定要全力搶勝的比賽，如今順利拿下首戰勝利，他說：「很開心，現在比賽從零開始，既然都打進了總冠軍賽，目標當然是奪冠。」

裕隆洋將基恩（Marcus Keene）轟下次高的25分，談到隊友呂政儒的表現也讚不絕口，「一直以來，呂政儒就是個好手，他長久以來一直都在做這件事（投3分球），他也是我切進去後，要傳球時第一個要找的隊友。」

頂著聯盟頭號種子光環，台啤首役意外吞敗，主控蔣淯安坦言：「呂政儒今天真的太準了。」

蔣淯安表示，裕隆團隊就飆進15顆3分球，反觀台啤只有10顆，在外線火力差距這麼大的情況下，還是只輸5分，言下之意，團隊信心不受影響，「就只好禮拜四再來了。」（編輯：管中維）1090421