陳仕朋對戰獅跨季5連勝 教頭讚成熟度超齡[影]

影片來源：中華職棒CPBL

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊22歲投手陳仕朋成為「獅隊殺手」，今天對統一獅6.1局優質先發，拿下跨季對戰5連勝。總教練洪一中稱讚，陳仕朋很有想法，場上展現超齡的成熟。

中職富邦悍將隊投手陳仕朋去年與統一獅隊對戰成績就很不錯，戰績4勝1敗、對戰防禦率僅1.78；悍將今天在主場新莊棒球場與統一獅隊交手，派出陳仕朋先發搶勝。

陳仕朋總計用105球投6.1局，被敲5支安打，失掉2分（1分責失分）、表現亮眼。洪一中表示，7局選擇讓陳仕朋續投，主要是想要觀察用球數和體能狀態，但明顯感覺到陳仕朋隨著用球數增加，體能有點下滑，是還需要再加強的地方。

洪一中表示，陳仕朋今天先發表現不錯， 「他是很有想法的投手，場上展現出超越他年齡的成熟度。」

對於「獅隊殺手」的封號，陳仕朋沒有特別的想法，賽前不斷與捕手溝通策略，比賽前半段雖然有點狀況，但想著不要讓球隊處於落後的狀態，也感謝隊友在比賽前半段就幫忙打了許多分數，讓他投起球來感覺更流暢。

陳仕朋6局被陳鏞基敲出全壘打，他表示，那球沒有偏高，只是投到偏中間的位置被抓到。至於洪一中提到的體力問題，陳仕朋表示，投到7局也有感覺自己對於球的控制能力減弱。陳仕朋拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1090421

中職富邦悍將隊22歲投手陳仕朋成為「獅隊殺手」，21日在新莊主場對戰統一獅隊，6.1局優質先發，拿下跨季對戰5連勝。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年4月21日