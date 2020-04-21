更多編輯台推薦新聞：
世界新聞自由指數 台灣排名43退步1名
生活

世界新聞自由指數 台灣排名43退步1名

疫情加價格戰兩大黑天鵝 一次看懂負油價的意義
產經

疫情加價格戰兩大黑天鵝 一次看懂負油價的意義

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳仕朋對戰獅跨季5連勝 教頭讚成熟度超齡[影]

最新更新：2020/04/21 23:20
影片來源：中華職棒CPBL

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊22歲投手陳仕朋成為「獅隊殺手」，今天對統一獅6.1局優質先發，拿下跨季對戰5連勝。總教練洪一中稱讚，陳仕朋很有想法，場上展現超齡的成熟。

中職富邦悍將隊投手陳仕朋去年與統一獅隊對戰成績就很不錯，戰績4勝1敗、對戰防禦率僅1.78；悍將今天在主場新莊棒球場與統一獅隊交手，派出陳仕朋先發搶勝。

陳仕朋總計用105球投6.1局，被敲5支安打，失掉2分（1分責失分）、表現亮眼。洪一中表示，7局選擇讓陳仕朋續投，主要是想要觀察用球數和體能狀態，但明顯感覺到陳仕朋隨著用球數增加，體能有點下滑，是還需要再加強的地方。

洪一中表示，陳仕朋今天先發表現不錯， 「他是很有想法的投手，場上展現出超越他年齡的成熟度。」

對於「獅隊殺手」的封號，陳仕朋沒有特別的想法，賽前不斷與捕手溝通策略，比賽前半段雖然有點狀況，但想著不要讓球隊處於落後的狀態，也感謝隊友在比賽前半段就幫忙打了許多分數，讓他投起球來感覺更流暢。

陳仕朋6局被陳鏞基敲出全壘打，他表示，那球沒有偏高，只是投到偏中間的位置被抓到。至於洪一中提到的體力問題，陳仕朋表示，投到7局也有感覺自己對於球的控制能力減弱。陳仕朋拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1090421

中職富邦悍將隊22歲投手陳仕朋成為「獅隊殺手」，21日在新莊主場對戰統一獅隊，6.1局優質先發，拿下跨季對戰5連勝。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年4月21日
中職富邦悍將隊22歲投手陳仕朋成為「獅隊殺手」，21日在新莊主場對戰統一獅隊，6.1局優質先發，拿下跨季對戰5連勝。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年4月21日

延伸閱讀
悍將9月壽星多 陳仕朋首次一軍過生日

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報