陳傑憲首次開季就遇低潮 努力克服守備問題

（中央社記者楊啟芳新北22日電）中華職棒統一獅陳傑憲開季狀況下滑，他坦言是第一次遇到這種狀況，會想辦法盡快調整；至於守備失誤方面的問題，他認為已經不像之前這麼誇張，也會用更專注來克服壓力。

陳傑憲在官辦熱身賽打擊率高達3成94，不過正式開季到現在，目前打擊率僅1成67，狀況明顯下滑。他今天表示，「這是我第一次遇到這樣的狀況，也有點慌，不知道是不是春訓準備太久，開賽會有點疲勞，但這不構成理由，才幾場比賽而已，要想辦法克服」。

陳傑憲指出，即使狀況不好，教練還是把他排上場，「代表教練信任我，如果沒自信的話，會對不起相信我的人，把自己趕快調整好，是最重要的事情。」陳傑憲也說，教練鼓勵他，即使昨天沒有安打，但至少有2次上壘。

陳傑憲今年從外野回到前幾年傳球出狀況的游擊，雖然目前7場已經發生3次失誤，不過他說：「這幾場看下來不像之前那麼誇張，正面的球不會像之前那麼容易飛掉，對我來說已經在慢慢克服。」

至於球迷對守備的批評，陳傑憲指出，說沒有壓力是騙人的，但身為職業選手，這是很正常的事情，「心態上要健康一點，我也不是隨便做，已經盡最大努力，更專注一點，就是我調適的方法」。

陳傑憲今年經過陳鏞基的提醒，也不會讓自己在比賽中守備、打擊互相影響，他說：「守不好，至少打擊可以幫助球隊；打不好，至少守備可以幫助球隊，壓力不會這麼大，不會在場上就影響自己，感謝基哥提醒。」（編輯：張芷瑄）1090422