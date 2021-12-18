陳鴻文返鄉參與棒球教室 回憶國小也打過關懷盃

中華職棒富邦悍將陳鴻文（前右）18日出席關懷盃棒球教室教導小朋友，身為花蓮人的他表示，再怎麼樣都要回來關心花蓮的小朋友。中央社記者楊啟芳攝 110年12月18日

（中央社記者楊啟芳花蓮18日電）第28屆原棒協關懷盃今天進行到第3天，富邦悍將陳鴻文出席棒球教室教導小朋友，他回憶，國小打關懷盃時看到職棒球星都很開心，現在則希望用有趣的方式教小朋友。

今天早上職棒球星們進行棒球教室，指導小球員技巧，包括陳鴻文、吳世豪、張志豪等球員都來擔任教練。剛好陳鴻文是花蓮人，他說：「再怎麼樣都要回來關心花蓮的小朋友，他們都在電視上看到我們打球，我們一些小小的鼓勵會讓他們更有興趣，繼續打球下去。」

陳鴻文指出，小時候就有參加過2次關懷盃，「那時身高沒那麼高，看到職棒前輩都很開心，覺得他們都很高、很壯。」陳鴻文以前打關懷盃時，是叔叔陳義信那一輩的球星來教小朋友，他笑說：「我在投球結果投保送，叔叔在後面監場，就說怎麼都投不準，自己的叔叔對我比較嚴厲是很正常的。」

現在換陳鴻文來回饋關懷盃，今天擔任棒球教室的教練，他希望用有趣的方式教小朋友，「因為國小、國中打球還是以興趣、好玩為主，不要太嚴格，用有趣的方式分享棒球怎麼訓練，還有經驗分享。」

陳鴻文笑說，現在的小朋友因資訊比較發達，發問的問題都比較奇怪，還遇過小朋友跟他說「哥哥你好香」，「我就笑笑地說好，謝謝。」（編輯：張芷瑄）1101218