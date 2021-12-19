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中職儲訓裁判甄選 講求即戰力審核更嚴格

2021/12/19 20:29（12/19 20:46 更新）
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「2021年CPBL中華職業棒球大聯盟儲訓裁判甄選」19日在新莊棒球場舉行，中職表示，今年參與甄選的6名學員皆順利完成各項測驗，聯盟將擇優錄取儲訓裁判。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 10年12月19日
「2021年CPBL中華職業棒球大聯盟儲訓裁判甄選」19日在新莊棒球場舉行，中職表示，今年參與甄選的6名學員皆順利完成各項測驗，聯盟將擇優錄取儲訓裁判。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 10年12月19日
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）2021年中華職業棒球大聯盟儲訓裁判甄選今天在新莊棒球場舉行，學員經甄試合格者，聯盟擇優錄取儲訓裁判。祕書長楊清瓏表示，今年甄選講求即戰力，學員資格審核更加嚴格。

中職發布新聞稿表示，今年學員報名資格為大專院校畢業，並具備中華民國棒球協會C級棒球裁判證（含以上），共有6名學員參與甄選。甄試項目包含體適能測驗、基本手勢測驗、狀況模擬測驗、筆試測驗及面試等。

此次甄選與「科技部精準運科」合作，初次運用Karma Zone系統協助新進裁判考核，結合科技增加裁判考核的精準度。楊清瓏表示，運動科技是未來趨勢，6月就與台體大副教授黃致豪聯繫，希望裁判甄選採用Karma Zone系統，同時也測試系統的效度與精準度，未來將加入裁判春訓的訓練計畫中。

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中華職棒儲訓裁判甄選是每年例行活動，今年提高學員的資格審核，加強基本體能測驗，也首度加入Karma Zone系統，讓考試委員能第一時間了解學員好球帶判定的精準度。測驗結束後還能透過系統所產生的報告，參考好球帶數據，知道哪些環節需要再加強。

中職表示，今年參與甄選的6名學員皆順利完成各項測驗，聯盟透過裁判手勢、移位、各項模擬測驗中進行經驗評斷，進而找出優秀的棒球裁判人才加入中華職棒，擴充裁判戰力。（編輯：管中維）1101219

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