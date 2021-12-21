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台灣女足新戰袍藍白搭配更有精神 王湘惠喊讚

2021/12/21 18:45
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（中央社記者黃巧雯新北21日電）台灣女足明年1月將出征在印度舉行的亞洲盃，將穿上新戰袍爭取世界盃門票，隊長王湘惠今天表示，新球衣顏色藍白搭配不但看起來更有精神，造型設計也更方便肢體伸展。

中華民國足球協會今天舉辦台灣女足出征亞洲盃暨國家隊新戰袍發表記者會，2022~2023年台灣隊新戰袍生產製造將由本土運動服飾贊助，雙方簽訂總價值達新台幣1200萬元裝備贊助合約，球衣設計也獲得專業設計團隊贊助，三方共同打造國家足球代表隊新戰袍。

記者會中揭曉主場、客場與守門員新款球衣，其中主場球衣以擁有強韌生命力、適應力的藍鵲為概念，與足球隊精神不謀而合，並加入白色、紅色細線點綴，加上球衣本身的藍色，呈現國家隊經典配色。

守門員球衣更採用花蓮獨有綠色蛇紋岩、大理石為主題，彰顯台灣特色，希望營造出守門員穩如泰山的形象。

隊長王湘惠會後接受媒體聯訪時表示，這次球衣無論顏色和設計比以往新潮，感覺更有設計感，且褲子加入開衩設計，更方便肢體伸展。

台灣女足這次繼2008年後，睽違14年再次晉級亞洲盃，儘管王湘惠前一次亞洲盃也在參賽名單內，但她表示，距離2008年已經很久遠，她認為，用說的很可能很難讓陣中學妹體會，應該讓她們實際體驗國際賽場的氛圍。

台灣女足持續為亞洲盃做準備，王湘惠透露，從資格賽至今，球隊也有找男生進行訓練，希望藉此提升女足的競爭力。（編輯：陳仁華）1101221

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