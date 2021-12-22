東山3分之差逆轉勝 泰山HBL複賽首戰出師不利

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110學年度HBL高中籃球聯賽男子組複賽開打，東山高中22日首戰在球員潘建宏（左）全場狂飆24分帶領下，幫助球隊以77比74擊敗去年衛冕軍泰山高中。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 110年12月22日

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）衛冕軍泰山高中今天上半場結束還握有雙位數領先優勢，第3節卻只得7分，東山高中在潘建宏全場攻下24分的帶領下，在高中籃球聯賽HBL男子組複賽首戰以77比74逆轉勝。

110學年度高中籃球聯賽HBL男子組12強複賽今天在高雄中學與高雄小巨蛋兩地開打，12隊將角逐8強席次，A、B組分組前3名隊伍直接前進8強，第4至6名球隊也有機會透過外卡戰，爭取8強門票。

A組除了擁有治平高中與首闖複賽的錦和高中外，還有泰山高中、南山高中、松山高中、東山高中，這也是HBL複賽首度出現「4座山」同組的情況；B組除了上季第3、4名的光復高中、東泰高中，還有能仁家商、高苑工商、強恕高中與宜蘭高中。

上季拿下隊史首冠的泰山高中，在多名主力畢業後，儘管本季連霸之路充滿挑戰，預賽仍以3連勝過關，複賽首戰遭遇到東山，泰山首節靠著鄭懷謙、劉宥儇、陳慶達、莊許濬溢合力飆進5記三分球，以27比16領先。

東山次節在潘建宏單節12分帶領下，展開反擊，泰山上半場前結束前，靠著陳慶達壓哨三分球，保住雙位數領先優勢。

下半場戰況丕變，泰山第3節受制於東山防守，單節僅得7分，東山許東城、潘建宏適時挺身而出，率隊以61比60反超。

泰山張祐瑋本季獲得教頭廖文彬看重，期待成為蔡宸綱、劉丞勳接班人，但決勝節關鍵時刻受傷退場，泰山禁區頓時少了1名大將，反觀東山在倒數2分鐘時，靠著李欣翰、潘建宏一波7比0攻勢奠定勝基，最終以3分差險勝。

東山此役以潘建宏24分、5籃板、2抄截表現最佳，蕭立培、李欣翰各進帳14分、13分。

男子組首日賽程結束，A組除了東山外，松山、南山同樣都拿下勝利。

B組光復高中在陳將双20分領軍下，以99比32大勝宜蘭高中，東泰高中靠著胡晉豪繳出21分、23籃板「雙20」成績，以80比49收拾強恕高中，而能仁以98比88力退高苑。（編輯：陳仁華）1101222