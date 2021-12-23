尼克前年度MVP羅斯 右腳踝開刀恐缺席兩個月

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國職籃NBA紐約尼克控球後衛羅斯（Derrick Rose）因為右腳踝動刀，恐將缺陣兩個月的時間。

尼克已經有6人因為觸發NBA有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的健康暨安全條例而無法出賽，人力捉襟見肘，現在又少了前年度最有價值球員（MVP）羅斯，讓情況雪上加霜。尼克上季在羅斯入隊後，成功打進季後賽。

羅斯已經缺席了尼克最近兩場比賽，先前尼克宣稱他是腳踝疼痛而無法出賽。如今尼克宣布，羅斯已經在紐約的醫院接受手術，因此將缺席8週的時間。

現年33歲的羅斯於今年2月被底特律活塞交易到尼克後，多半擔任替補球員。羅斯到尼克後，和他2011年在芝加哥公牛拿下年度MVP時的教練席柏杜（Tom Thibodeau）重逢。上季羅斯在年度最佳第6人的票選中排名第3，但上季在尼克於季後賽首輪對上亞特蘭大老鷹的最後3戰，他都是以先發身份上陣。

本季尼克讓沃克（Kemba Walker）擔任先發，羅斯因此重回替補席，但在這次受傷前，他奪回先發的位置。尼克本季至今的戰績僅14勝17敗，表現令人失望，但羅斯平均每場比賽可得12分，是尼克陣中的一大亮點。

沃克先前完全跌出尼克的輪替陣容，直到最近兩戰，因為球隊許多球員無法出賽，他才得以重回先發位置並打出不錯的表現。巴瑞特（R.J. Barrett）、諾艾（Nerlens Noel）、奎克利（Immanuel Quickley） 、諾克斯（Kevin Knox II）、葛林姆斯（Quentin Grimes）、麥布萊德（Miles McBride）仍受限於COVID-19相關條例無法出賽。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1101223