PLG利多練球多次無故缺席 夢想家開鍘

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（中央社記者龍柏安台北23日電）P. LEAGUE+聯盟的福爾摩沙台新夢想家今天宣布，陣中洋將利多因多次練習無故缺席，球團以不符球隊管理規範與違反合約精神為由，決定將他開鍘。

來自美國的利多（Ricky Ledo）現年29歲，身高196公分，曾在NBA美國職籃2013年選秀第2輪第43順位被達拉斯獨行俠相中，也曾短暫效力過紐約尼克，生涯僅在NBA出賽28場，場均3.9分與1.4籃板。

夢想家在上個月21日宣布簽下利多，沒想到來台後僅出賽一場，在12月11日迎戰新北國王，繳出20分、10籃板、4抄截與4失誤的成績單，就因屢次不配合球隊訓練，而被球隊開除，堪稱是P. LEAGUE+聯盟最短命的洋將。

夢想家總經理韓駿鎧表示，雖然利多的個人能力出色，不過球員態度也是影響表現的因素之一，加上球隊是團體生活，勝利需要全隊一心共同努力，在考慮到往後球隊戰力與訓練配合狀況，並經過多次商討後，球團決定快刀斬亂麻更換球員。

雖然夢想家決將開鍘利多，不過球團也強調，他們已物色好新的洋將，也請球迷們拭目以待。（編輯：吳協昌）1101223