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魔術碰到公鹿就沒轍 對戰苦吞10連敗

2021/12/29 15:37
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（中央社奧蘭多28日綜合外電報導）美國職籃NBA公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天攻下全隊最高28分，密道頓（Khris Middleton）也繳出21分，聯手率球隊以127比110勝魔術。

波蒂斯（Bobby Portis）此役5度出手三分球全中，整場替密爾瓦基公鹿添19分。公鹿今天這一勝，不僅是對戰奧蘭多魔術的10連勝，也是兩隊過去23場例行賽交手的第19勝。

哈勒戴（Jrue Holiday）整場拿下18分，其中12分是在下半場攻下，另有10次助攻。板凳出發的康納頓（Pat Connaughton）則挹注10分。

衛冕軍公鹿拿下4連勝後，本季勝場首度比敗場多出10場。

魔術苦吞3連敗，一掃先前本季首度2連勝的喜悅，主場戰績如今跌至2勝12敗。

魔術小前鋒華格納（Franz Wagner）本役豪取整場比賽最高的38分，以10分改寫個人生涯新高，更連續17場賽事交出兩位數成績，追平前輩羅伯茲（Stanley Roberts）於1992年和尼爾森（Jameer Nelson）2005年寫下的魔術新秀次佳紀錄。紀錄保持人則是「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）1992-1993球季寫下的54場紀錄。

魔術後衛安東尼（Cole Anthony）和新秀薩格斯（Jalen Suggs）分別因為腳踝傷勢和右手大拇指骨折，雙雙缺陣。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101229

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