田中將大年薪維持9億日圓 盼發揮最好水準

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）「神之子」田中將大之前就已經確定明年續留日本職棒樂天金鷲隊，田中將大今天與樂天隊進行合約交涉，明年確定維持年薪9億日圓，他表示，明年會盡所能發揮最好的水準。

33歲的田中將大在去年底確定結束7年旅美生涯，今年初回到日職老東家樂天金鷲隊，今年總計出賽23場、投155.2局，拿下4勝9敗，奪下126次三振，防禦率3.01，球季期間也入選日本代表隊出征東京奧運。

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田中將大今年初與樂天隊簽下2年合約，年薪為9億日圓（約新台幣2億1951萬元），為日職史上最高薪，且明年有選擇權，有回到美國職棒發展的可能性。不過田中將大在12月3日宣布新球季仍決定續留樂天，並在今天與球團達成協議，明年年薪維持9億日圓。

根據日本媒體報導，田中將大透過球團表示，「向各位球迷報告，明年我會盡我所能發揮自己最好的水準，並努力朝著更好的表現邁進。」另外，樂天球團已經和所有球員完成合約簽訂。（編輯：張雅淨）1101230