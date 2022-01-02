台啤英熊土洋決勝節攜手 力退台中太陽

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台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊2日決勝節靠著洋將士東、主控蔣淯安（圖）攜手，以95比88擊敗台中葳格太陽。（台灣啤酒英熊提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月2日

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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊今天決勝節靠著洋將士東、主控蔣淯安攜手，以95比88擊敗台中葳格太陽，而英熊的朱億宗因比賽中肘擊對手頭部，成為聯盟史上首名被驅逐出場的球員。

T1聯盟今天在台中、台南兩地開打，首場由台中太陽在主場台體大體育館迎戰台啤英熊，第2場由台南台鋼獵鷹在主場嘉藥紹宗體育館與高雄全家海神交手。

台中太陽與台啤英熊本季第3度交手，前2度交手，兩隊各拿1勝，台啤英熊賽前為6隊中唯一場均得分破百的球隊，平均每場拿下105.3分，因洋將米丘（Tony Mitchell）缺陣，今天以單洋將應戰。

上半場台中太陽靠著亞洲外援何喬登中場休息前的4分打，以49比47領先，台啤英熊李啟瑋第3節陷入犯規麻煩，而隊友朱億宗在第3節結束前4分46秒肘擊太陽洋將桑尼（Sani Sakakini）頭部，被吹奪權犯規，成為聯盟史上首名被驅逐出場的球員。

太陽帶著7分領先進入第4節，洋將士東（Diamond Stone）連得5分，並與黃聰翰聯手，拉出8比0攻勢，以69比68反超，雙方陷入拉鋸戰。

李啟瑋、黃鎮、蔣淯安輪流在外線開火，加上士東補籃，鞏固領先優勢，台中太陽靠著丁聖儒三分球追分，蔣淯安隨後把握兩罰機會，奠定勝基，最終以7分差獲勝

台啤英熊總教練楊志豪賽後也為陣中本土球員引以為傲，他表示，在對方有眾多洋將的情況下，球隊防守端做得確實，除了大贏對方20個籃板外，團隊還有26次助攻。

另一場比賽高雄海神靠著陣中3名球員得分超過20分，包括洋將亞歷山大（Xavier Alexander）、亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）、胡瓏貿，最終以126比95大勝台鋼獵鷹。（編輯：謝雅竹）1110102