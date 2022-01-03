大專棒球聯賽輔大複賽3勝還不夠 對板凳深度有信心

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110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學3日與台東大學交手，輔大8局抓住台東大學守備有狀況，一口氣跑回2分，以5比3拿下複賽第3勝。中央社記者謝靜雯攝 111年1月3日

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（中央社記者謝靜雯台中3日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽輔仁大學今天與台東大學交手，輔大8局抓住台東大學守備有狀況，一口氣跑回2分，以5比3拿下複賽第3勝，總教練周德賢直言還不夠，對板凳深度很有信心。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽在台體大棒球場舉行，輔仁大學今天與台東大學交手，輔大6局打完2比3落後，7局靠著游証鈞安打、短打推進、賴柏均安打推進，再靠著高飛犧牲打送回追平分。

輔大8局再起攻勢，靠著簡子騏二壘打、保送、滾地球、暴投跑回超前分，再靠著失誤多跑回1分保險分，順利拿下比賽勝利，複賽戰績3勝1敗。

輔大總教練周德賢受訪表示，7局賴柏均的安打推進是關鍵，賴柏均賽前練打狀況就不錯，但因為前幾場表現不好，出棒有點猶豫，適時鼓勵他，「不要先去想結果，過程比較重要，結果會自然發生」，很開心他能打出關鍵安打。

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輔大前幾年因為球隊企業贊助結束，資源不足，戰力不完整、一度面臨降級危機，周德賢表示，沒有企業贊助要尋才很困難，當時陣中投手要能丟破130公里都是問號，野手再好，每場都被打10分也沒辦法贏球。

台灣運彩公司從2019年開始贊助輔大棒球隊，輔大有了資源，近年成績也有回升。周德賢表示，此批大一選手補強不錯，還有大一強打者還沒亮相，複賽3勝還不夠，對球隊戰力很有信心、板凳深度夠，後面比賽都是硬戰、會全力搶勝。（編輯：張雅淨）1110103