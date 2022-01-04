無法融入球隊體系 PLG領航猿不與洋將吉倫續約

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+桃園領航猿4日宣布，考量洋將吉倫無法順利融入球隊體系，且表現與預期有落差，因此決定合約期滿後不再續約。（桃園領航猿提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年1月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+桃園領航猿今天宣布，考量洋將吉倫無法順利融入球隊體系，且表現與預期有落差，決定合約期滿後不再續約，將另覓新洋將。

桃園領航猿本季目前戰績2勝3敗，在6隊中排名第5，近期拉出2連勝，但球季才開打一個月，球團今天發布新聞稿公布洋將異動訊息。

領航猿表示，高度肯定洋將吉倫（John Gillon）在場上的進攻破壞力，但因吉倫無法順利融入球隊體系，整體表現與預期有所落差，未能帶來明顯的化學變化，因此決定合約期滿後不再續約。

吉倫本季PLG例行賽共出賽3場，投籃命中率35.6%，繳出場均22.67分、5籃板、4助攻。

在吉倫離開球隊後，領航猿目前僅剩洋將羅賓森（Devin Robinson）、喬丹（Jordan Tolbert），總經理陳信安表示，「將持續為球隊找尋更合適的人選，也感謝吉倫這段時間的付出，祝福他未來發展順利。」（編輯：張雅淨）1110104