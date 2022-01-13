台灣女足抵印度 亞洲盃20日首戰中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里13日專電）台灣女子足球代表隊今天上午抵達印度孟買，將參加2022女子亞洲盃足球賽，目標明年世界盃門票。預定在隔離3天之後展開團隊練習，並於20日迎戰中國隊。

球隊昨晚從台北出發，經杜拜轉機，今天上午抵達主辦城市孟買。由於印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情轉趨嚴重，因此此行採運動泡泡模式，且做足準備，以保障選手和隨行人員的健康。

中華民國足球協會副秘書長兼領隊焦佳弘向中央社表示，國訓中心安排了醫師隨行，全體選手已打完3劑疫苗，教練和其他行政人員也至少都打完兩劑。

此次球隊陣容包括隊長王湘惠，徵召了旅日門將蔡明容與程思瑜，攻擊線則有李綉琴和賴麗琴等人。球隊抵達後將先依印度方建議，自我隔離3天，預定第4天開始練習，適應場地。

本屆共有12支隊伍參賽，預賽共分成3組循環，取各組排名前2晉級，並另挑2支戰績較佳的分組第3一併晉級8強。台灣與中國、伊朗、印度同屬A組。

根據賽程，台灣將於20日迎戰中國，之後於23日對陣地主印度，26日交手伊朗。

焦佳弘表示，這次參賽的主要目標是取得明年世界盃的6張門票之一。

同屬A組的球隊目前在國際足球總會（FIFA）世界排名當中，中國排第19名，接下來是台灣的第39名， 印度和伊朗分別為第55名和第70名。

焦佳弘分析，同組球隊當中，中國為亞洲女足傳統強權；伊朗球員具身體對抗優勢；印度去了歐洲和南美洲進行多場訓練賽；台灣打法偏向組織戰，攻守能力平衡。

基於防疫考量，球隊婉謝駐印度代表處接機，駐印度代表葛葆萱透過視訊，為球隊加油打氣。

葛葆萱在視訊中對於台灣隊睽違14年再次打進亞洲盃表示祝賀，並說在印度的台商雖然不多，但大家都很期待這場賽事，代表處也會提供需要的協助。（編輯：馮昭）1110113