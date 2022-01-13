庫茲馬雙十助攻 巫師拆穿魔術賞10連敗

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國職籃NBA華盛頓巫師今天對決奧蘭多魔術，巫師的庫茲馬繳出本月的第5次「雙十」表現，再加上卡德威-波普的12分、10籃板，讓主場的巫師以112比106擊敗魔術。

這也是魔術的10連敗，巫師則是3連勝。

庫茲馬（Kyle Kuzma）繼續他在1月的強勢表現，全場有19分、10籃板和9助攻，差一點就寫下NBA生涯的第一個「大三元」。這位進入NBA第五年的老將在第三節拿下12分，讓巫師以84比72領先。

魔術在離比賽結束還有4分49秒時，球員安東尼（Cole Anthony）一記跳投得分，讓魔術追到94比99；不過，庫茲馬切入妙傳哈洛（Montrezl Harrell）灌籃得分，魔術以101比94領先；卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）在最後兩分鐘連得6分，確保巫師從去年11月以來的首度3連勝。

這是魔術隊史上第九次例行賽連10敗。

丁威迪（Spencer Dinwiddie）為巫師貢獻17分；哈洛16分、8籃板；內托（Raul Neto）15分；基斯伯特（Corey Kispert）得到11分，其中三分球5投3中。

魔術方面，安東尼全場攻下的19分都在下半場得到，還有11籃板、9助攻；羅斯（Terrence Ross）拿下17分；羅培茲（Robin Lopez）16分、11籃板；菜鳥華格納（Franz Wagner）包辦14分，並拿下NBA生涯新高的10籃板；哈里斯（Gary Harris）有14分的表現。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1110113