安特托昆博大三元 公鹿轟垮勇士終止2連敗

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（中央社密爾瓦基13日綜合外電報導）「字母哥」安特托昆博今天拿下他本季第3次大三元，幫助美國職籃NBA密爾瓦基公鹿118比99擊敗金州勇士，終止2連敗。

公鹿此役獲勝，但這僅是他們在最近6戰中拿下的第2勝。公鹿陣中5次入選參加明星賽的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），今天17投11中，斬獲30分，另有12籃板、11助攻入袋。砍進5記三分球的密道頓（Khris Middleton）為球隊貢獻23分，波蒂斯（Bobby Portis）有20分、7籃板進帳，艾倫（Grayson Allen）則是拿下15分。

公鹿今天手感極佳，三分球41投18中，命中率達4成39，整場比賽出手86次命中44球，整體投籃命中率高達5成12。

魏金斯（Andrew Wiggins）整場比賽11投6中，攻下勇士最高的16分，替補的庫明加（Jonathan Kuminga）拿下15分。

勇士兩大戰將柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）手感不佳，柯瑞11投4中只獲12分，湯普森則是11投3中僅拿11分。

勇士今天在三分線外48次出手只命中16球，命中率僅3成33。

這場比賽上半場打完，勇士38比77落後公鹿39分，這是勇士1962-63年球季以來，半場落後最大的一次。

公鹿上半場的整體投籃命中率高達6成3，三分線外也有20投10中的好表現，中場時已有4名球員得分達兩位數。半場打完後，安特托昆博已攻下23分，並抓下7個籃板，波蒂斯則拿下17分。

上半場勇士的三分球只有24投5中的低迷表現，還發生了11次的失誤，柯瑞、魏金斯分別攻下9分、8分，已是全隊最高的兩人。

勇士第3節在防守端施壓，讓公鹿單節只獲20分，但他們打完3節仍落後公鹿25分。

末節勇士一度將落後追到剩下18分，但無法更進一步縮小分差。

安特托昆博今天很快找到進攻手感，開賽連下8分，讓公鹿打出18比4開局，很快取得兩位數領先，首節以5成83命中率攻下37分，勇士僅以3成48命中率獲得21分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110114