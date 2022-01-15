納達爾厭倦喬帥風波 稱「澳網有他沒他都很棒」

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大眾關注喬科維奇簽證風波，西班牙名將納達爾（圖）說，選手再偉大也不比球賽本身重要。（中央社檔案照片）

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（中央社墨爾本15日綜合外電報導）澳洲網球公開賽開打在即，大眾關注焦點仍放在世界球王喬科維奇簽證被澳洲當局註銷後續。部分參賽選手感到厭倦，西班牙名將納達爾就說，選手再偉大也不比球賽本身重要。

澳洲實施嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，須接種疫苗才可入境，喬科維奇（Novak Djokovic）以醫療豁免方式抵達後，簽證遭到澳洲當局註銷，並把他送進拘留中心。

澳洲當局昨天二度註銷喬科維奇的簽證，並指他對公眾構成威脅；這位塞爾維亞籍球星因此又被拘留，他接下來可能被遣返出境，衛冕澳網男單冠軍的機會也愈來愈渺茫。

這場簽證爭議已持續超過一週，喬科維奇的律師團正努力爭取讓他留在澳洲。

法新社提到，納達爾（Rafael Nadal）和喬科維奇都想在本屆澳網抱回創紀錄的第21座大滿貫賽冠軍。若喬科維奇無法出賽，將對納達爾有利。

納達爾強調自己很尊重喬科維奇，但也明確表示沒人可以偉大到凌駕網球這項運動。

納達爾說：「喬科維奇顯然是史上最佳選手之一，這點無庸置疑。但歷史上沒有任何選手會比球賽更重要，不是嗎？」

「選手來來去去，又會有另一批選手到來。沒有任何人（比球賽本身重要），連（瑞士好手）費德瑞（Roger Federer）、喬科維奇、我自己，以及在他的時代大放異彩的（瑞典名將）柏格（Bjorn Borg）都一樣，網球會繼續前進。」

納達爾還說：「澳網比任何選手都重要多了。」

「如果他最終出賽，那很好。如果他不打，澳網也仍會是很棒的澳網，不管有他沒他。」

納達爾表示，這場風波愈演愈過分，他「對這種狀況感到有點厭倦」，因為他認為談論網球才是重要的事。

去年澳網女單冠軍大坂直美說，她和喬科維奇不熟，但一想到人們未來可能會因為他反疫苗的立場而不是戰績而記住他，就覺得很難過。

大坂直美表示：「我認為這種情況令人惋惜。他是絕佳好手，但有些人可能會以這種方式記住他，這很悲哀。」

世界排名第4的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）本週稍早批評喬科維奇「依自己的遊戲規則玩」，今天卻不願多加議論。西西帕斯說：「我是來聊網球，不是來談喬科維奇的。」

地主國澳洲選手德米瑙爾（Alex de Minaur）也受夠了，他說，這件事讓大眾關注焦點從賽事和其他選手身上移開。

記者追問德米瑙爾是否認為喬科維奇自作自受，他回答：「聽著，澳洲人經歷過很多磨難，這不是什麼秘密，他們過得很苦。他們為了保護自己和邊境付出很多。若想和其他所有網球選手一樣入境，就必須打兩劑疫苗。」

曾高居世界第一的英國名將莫瑞（Andy Murray）將在本屆澳網出賽，他說，希望喬科維奇能解決簽證問題，但補充道：「我可不會坐在這裡對他落井下石。」

澳網賽事將於本月17日至30日舉行。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110115