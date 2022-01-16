鄭瑋翔投打俱佳 台東體中木棒聯賽晉級16強

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110學年度高中木棒聯賽台東體中16日與興大附農交手，台東體中鄭瑋翔（圖）投打有表現，單場敲3安、後援4局壓制，率隊以8比6拿勝、晉級16強賽。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年1月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）高中木棒聯賽台東體中今天與興大附農交手，兩隊比賽前半段攻勢往來，台東體中鄭瑋翔投打有表現，單場敲3安、後援4局壓制，率隊以8比6拿勝、晉級16強賽。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段最後一日賽程，台東體中今天與興大附農交手，兩隊5局打完4比4戰成平手。

台東體中6局靠著陽念祖二壘打、短打推進，李宗學適時安打、超前比數，7局再靠著四壞保送、內野安打、盜壘，鄭瑋翔安打、一棒2分，幫助球隊取得7比4領先。

台東體中9局再起攻勢，劉彥宇率先敲出安打、鄭瑋翔安打推進，再靠著捕逸跑回團隊第8分；興大附農9局下追分，靠著觸身球保送、接連安打追回2分，攻勢沒有延續、吞下敗仗。

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台東體中鄭瑋翔投打俱佳，今天單場敲3安，6局登板後援，總計用60球投4局，僅被敲出3支安打，投出1次觸身球保送、1次三振，失掉2分責失分，球隊拿勝、鄭瑋翔為勝投；李宗學3安2打點、為勝利打點。

台東體中第2階段與南英商工、興大附農同組，南英拿下2連勝昨天就確定晉級第3階段（16強），台東體中今天拿勝、以分組第2晉級16強賽，第3階段16強賽將於農曆年後2月19日開打。（編輯：張芷瑄）1110116