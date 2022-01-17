因應疫情 UBA預賽改閉門打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北17日電）因應疫情，大專院校體育總會今天宣布，原訂1月18日至27日登場的大專籃球聯賽（UBA）公開一級預賽將閉門舉行，呼籲球迷可透過收看轉播，見證女籃6強、男籃8強隊伍出爐。

110學年度UBA男、女一級賽事將進入預賽最後階段，女子組1月18日起一連4天在台灣科大舉行，除了率先取得晉級的衛冕軍世新大學、台灣師大及佛光大學，還有3張複賽門票及保級大戰，都將於最後階段揭曉。

男一級賽事緊接著將於1月24日至27日在台灣藝大、世新大學兩地開打，同握9勝的健行科大、政治大學繼續領銜角逐8強席位。

不過，面對桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，大專體總今天發布新聞稿表示，經與承辦學校密切配合與審慎評估，1月18日至27日期間進行的110學年度男、女一級預賽最後階段，皆不開放觀眾入場。

這也是UBA歷經108學年度4強決賽、109學年度男一級第4階段預賽後，第3度閉門比賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大專體總表示，除了將遵照中央指引，宣導落實球員及工作人員的防疫措施，UBA將加強進場管制、換場清消作業，致力確保賽事防疫、維護安心與賽的環境。

儘管賽事改為閉門舉行，不過大專體總強調，轉播一樣到位，球迷可透過收看緯來體育台及LINE TODAY轉播，鎖定每場比賽，而網路重播及5G手機直播場次，則由大專體總YouTube頻道SSUtv持續提供服務。（編輯：張雅淨）1110117