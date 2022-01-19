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WSBL戴口罩出賽 台元教頭兩招因應

2022/1/19 19:21（1/19 19:36 更新）
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中華民國籃球協會19日通知第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）4隊新防疫指引，台元紡織陣中包括林蝶（中）等人上場都必須戴起口罩。中央社記者黃巧雯攝 111年1月19日
中華民國籃球協會19日通知第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）4隊新防疫指引，台元紡織陣中包括林蝶（中）等人上場都必須戴起口罩。中央社記者黃巧雯攝 111年1月19日
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（中央社記者黃巧雯台北19日電）中華民國籃球協會今天通知女子超級籃球聯賽（WSBL）4隊新防疫指引，台元總教練邱啟益表示，將盡快安排球員施打第3劑疫苗，對需要佩戴口罩上場的球員，將加速場上輪替。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，台北市政府自15日起恢復室內外運動都須佩戴口罩規定，除已接種第3劑疫苗，或第2劑打完但未滿12週者，才可免戴口罩比賽，中華民國籃球協會在與台北市體育局確認後，一早正式通知WSBL的4支球隊配合。

WSBL今天在台北體育館舉行2場賽事，首戰由台元紡織出戰中華電信，台元陣中包括史靜茹、林蝶、彭曉彤、朱育勤上場都必須佩戴口罩。邱啟益賽前接受媒體聯訪時表示，將遵守防疫規定，他強調：「規定就要遵守、不要破壞，到時候連比賽都沒有，這樣子反而對大家都不好。」

邱啟益表示，目前全隊已全數接種兩劑疫苗，但陣中僅少數球員已打第3劑，他自己則安排24日施打第3劑。

由於WSBL下週還有賽事，邱啟益指出，希望盡快能安排球員在21日施打第3劑疫苗，「這樣週六、日可以休息，週一動一下，週二就能比賽」。

另外，因應北市新防疫指引，籃協今天也臨時調整兩場WSBL比賽裁判陣容，優先安排不需要佩戴口罩的裁判在場上執法。（編輯：張雅淨）1110119

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