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老將葉祐瑜投進致勝球 UBA台大擊敗成大保級

2022/1/21 17:41（1/21 21:48 更新）
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110學年度UBA大專籃球聯賽女子組賽程21日持續進行，台灣大學碩士二年級生葉祐瑜（右）生涯最後一戰，投進致勝球助隊成功保級，用最完美方式告別球場，而學妹吳瑋茹（左）則攻下最高的26分。中央社記者龍柏安攝 111年01月21日
110學年度UBA大專籃球聯賽女子組賽程21日持續進行，台灣大學碩士二年級生葉祐瑜（右）生涯最後一戰，投進致勝球助隊成功保級，用最完美方式告別球場，而學妹吳瑋茹（左）則攻下最高的26分。中央社記者龍柏安攝 111年01月21日
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（中央社記者龍柏安台北21日電）台灣大學海洋研究所2年級的葉祐瑜，從未想過自己生涯最後一戰會這麼戲劇性，她在比賽結束前42.8秒投進致勝一擊，率球隊62比59險勝成功大學，也助台大成功保級。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女子組第3階段預賽，今天在台灣科大進行最後一天賽事，台大靠著葉祐瑜的致勝跳投，加上王牌吳瑋茹在最後9.7秒兩罰中1，讓她們以3分之差險勝，台大也確定下季將連6年在公開甲一級繼續征戰，而台北大學與台北護大本季結束後將被降級。

畢業於北一女中的葉祐瑜，並非籃球科班，高中時期只能拿著大聲公在場邊替球隊加油，愛打球的她進入台大後加入校隊，才開啟她的籃球生涯。

在校6年，葉祐瑜都是校隊一員，隊友也戲稱她為「老將」，由於下季即將超齡，今天是她生涯最後一場比賽，她甚至帶著畢業服到球場，「不管輸贏，希望和隊友打出一場好球。」

全場僅拿9分，卻投進致勝球、成為保級最大英雄的葉祐瑜笑說：「這個舞台是學姐留給我們的，我想把這個舞台留給未來的學妹。」她承認，壓根沒想過自己會成為贏球頭號功臣，「因為我不擅長進攻。」

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台大王牌前鋒吳瑋茹今天攻下最高的26分，賽後激動地留下眼淚，她承認：「壓力神大。」由於每場比賽她都是對手嚴加看管的對象，體力早已不堪負荷，她無奈地說：「成大簡直全隊都是田徑隊。」

口中的「老將」投進致勝一擊，吳瑋茹賽後也開心地和學姐合影留念，她透露，進入台大後「老將」教了她很多，學姐也是休息室裡的領袖，「她是令人安心的存在。」（編輯：陳政偉）1110121

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