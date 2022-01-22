林智勝改披龍袍機會大 農曆年前有望確定
2022/1/22 13:53（1/22 15:11 更新）
中華職棒球星「大師兄」林智勝季後成為自由契約球員，味全龍隊積極網羅，林智勝改披龍袍機會大。圖為林智勝2021年12月7日出席關懷盃記者會受訪畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年1月22日
（中央社記者謝靜雯台北22日電）林智勝去年季後成為自由契約球員，中職味全龍隊積極網羅，領隊任中傑今天表示，目前還沒有正式簽約，「朝著好的方向走，農曆年前應該有機會確定」，林智勝改披龍袍機會大。
野手林智勝去年季後透過經紀公司向中信兄弟隊表示，希望有更多機會爭取延續球員生涯的可能，兄弟隊成全林智勝、沒有將他放在60人保留名單內。
林智勝成為自由契約球員，可以自由與其他球隊談約，林智勝是否能回到前東家樂天桃猿隊是話題，但桃猿隊先前已經表態，傾向不網羅林智勝。
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味全龍隊盼補強火力、積極網羅，領隊任中傑今天接受媒體訪問表示，目前還沒有與林智勝正式簽約，但是談的很順利，「朝著好的方向，有機會農曆年前確定」，味全龍隊農曆年後預計2月7日正式開訓。
林智勝目前為止中職生涯累計1477場出賽，敲出1679支安打、289發全壘打，他曾表示，只要身體健康、穩定出賽，非常有把握今年球季就可以達成300轟里程碑。（編輯：張芷瑄）1110122
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